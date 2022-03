Daimler Truck a maintenu ses objectifs en 2021

2021 a été globalement une bonne année pour Daimler Truck avec une forte hausse de ses ventes et un bon niveau de commandes. Bénéfices et rentabilité ont été au rendez-vous. La croissance devrait se poursuivre cette année malgré les pénuries.

Daimler Truck a considérablement augmenté ses ventes unitaires, son chiffre d'affaires et son bénéfice net en 2021. Avec 455 400 unités, 20 % de camions et de bus supplémentaires ont été vendus dans le monde par rapport au niveau de l'année précédente (378 300 unités). Les revenus de l'entreprise ont augmenté pour atteindre 39,8 milliards d'euros en 2021 (+ 10 % par rapport à l'année précédente).

Les commandes ont atteint 590 000 unités, soit une augmentation de 37 % par rapport à l'année précédente (430 500 unités). Plus important encore, 2021 a également montré une évolution favorable pour les bénéfices et la rentabilité des ventes, grâce à des ventes solides, une amélioration des prix nets et des mesures de réduction des coûts.

L'EBIT ajusté (bénéfice avant intérêts et impôts) a sensiblement augmenté pour atteindre 2 552 millions d'euros (année précédente : 657 millions d'euros). Le résultat brut d'exploitation ajusté s'est élevé à 6,1 %, contre 1,9 % l'année précédente.

Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 1 556 millions d'euros au cours de l'année de référence (2020 : 1 781 millions d'euros). Dans l'ensemble, Daimler Truck a atteint ses objectifs de réduction des coûts et d'amélioration des marges.

Pour 2022, le constructeur estime que ni la pandémie ni la guerre en Ukraine n'auront d'impact négatif sur le développement général du marché. Mais les goulets d'étranglement dans l'industrie des semi-conducteurs et les contraintes d'approvisionnement actuelles continueront d'affecter les ventes, principalement au premier semestre.

Daimler Truck prévoit une augmentation des ventes unitaires dans une fourchette comprise entre 500 000 et 520 000 unités en 2022. L'entreprise prévoit une augmentation significative de son chiffre d'affaires dans une fourchette comprise entre 45,5 et 47,5 milliards d'euros. En ce qui concerne l'EBIT ajusté, Daimler Truck prévoit également une augmentation significative. Et sur le retour sur ventes ajusté, Daimler Truck s'attend à un résultat compris entre 7 et 9%.