Daimler Truck affiche une croissance en hausse au 2ème trimestre

Le constructeur de poids lourds d'origine allemande poursuit sa croissance sur les six premiers mois de l'année et confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2022.

Daimler Truck enregistre une croissance rentable au deuxième trimestre grâce à l'augmentation de ses ventes unitaires, de son chiffre d'affaires et de l'ajustement de l'EBIT. Le groupe accroît ainsi ses ventes unitaires à 120 961 unités au deuxième trimestre, soit une hausse de 4% par rapport à 2021. De plus, avec l'amélioration des prix nets et au développement de l'activité après-vente, le chiffre d'affaires du constructeur a augmenté de 18%, soit 12,1 milliards d'euros. La demande restant forte, le carnet de commandes est à un niveau élevé. En outre, l'EBIT ajusté du groupe s'élève à 1 010 millions d'euros au 2ème trimestre, soit une augmentation de 15% par rapport à l'an dernier. Dans le détail, les activités industrielles affichent un EBIT ajusté de 940 millions d'euros (+16% par rapport à 2021) et le rendement des ventes ajusté atteint 8%. Martin Daum, P-DG de Daimler Truck, commente : « Nous sommes au milieu de notre première année en tant que société indépendante [...] Avec un EBIT d'un milliard d'euros au deuxième trimestre, nos résultats et nos réalisations constituent une base solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Nous voulons maintenant maintenir cette dynamique positive pour le second semestre de l'année. »

De son côté, Mercedes-Benz réalise un EBIT ajusté de 512 millions d'euros et un rendement des ventes ajusté de 10,5%, englobant deux effets positifs. D'une part, un impact non monétaire unique sur l'EBIT d'environ 160 millions d'euros grâce aux revenus de licence pour la localisation des camions Mercedes-Benz en Chine. D'autre part, la hausse des taux d'intérêt a permis un effet d'évaluation positif lié à l'actualisation des dettes à long terme.

Daimler Truck confirme ses prévisions pour la fin de l'année

Outre Atlantique, Trucks North America enregistre un EBIT ajusté de 523 millions d'euros et un rendement des ventes ajusté de 10,2%, avec un quasi-équilibre entre les prix et les coûts. Les services financiers enregistrent un rendement des capitaux propres de 15,1%. De son côté, le segment Trucks Asia a été fortement affecté par les contraintes de la chaîne d'approvisionnement et en raison de la dépression du marché chinois. Enfin, Daimler Buses accuse un léger recul en raison de la faible demande dans le segment des autocars. Dans l'ensemble, Daimler Truck affiche un flux de trésorerie disponible de moins 756 millions d'euros au deuxième trimestre, en raison d'une hausse des stocks due notamment aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement et à la pénurie de chauffeurs (affectant la livraison des camions aux clients), ainsi que d'une contribution de 250 millions d'euros au fonds de pension dans le cadre de la scission et le paiement de lourds impôts au deuxième trimestre.

Daimler Truck confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année, considérant que les conditions macroéconomiques globales seront favorables à la demande mondiale en véhicules industriels pour les six prochains mois. Le groupe prévoit un chiffre d'affaires compris entre 48 et 50 milliards d'euros en 2022. Néanmoins ces perspectives dépendent de l'évolution du conflit russo-ukrainien, de la pandémie, de l'inflation et des augmentation des taux d'intérêt des banques centrales.