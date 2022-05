Daimler Truck AG devient partenaire de Manz pour la production et l'assemblage de batteries lithium-ion

Dans un premier temps, Daimler Truck et Manz ont signé un accord de coopération portant sur un partenariat stratégique. L'objectif est d'établir une ligne pilote pour la production de cellules de batteries lithium-ion et pour l'assemblage de batteries sur le site de Mannheim du constructeur à destination de l'eActros. « Nous voulons être le leader de l'innovation dans le secteur des véhicules industriels. Pour y parvenir, il est fondamental de disposer de cellules de batterie qui répondent aux exigences extrêmement spécifiques des camions et des bus. [...] En collaboration avec Manz, nous allons donner forme à cette exigence ; notre ligne pilote pour la production de cellules de batterie à l'usine Mercedes-Benz de Mannheim est une étape clé dans cette direction », commente Andreas Gorbach, membre du CA de Daimler Truck Holding AG. Pour ce faire, l'InnoLab (d'une surface d'environ 10 000 m²) de l'usine sera doté de plus de 60 nouvelles machines et de systèmes dans les mois à venir. De plus, d'ici à 2024, les résultats de la recherche seront intégrés dans le développement de la plateforme de produits électriques à batteries de Daimler Truck.

Par ailleurs, la prise de participation dans Manz permet à Daimler Truck AG de poursuivre sa stratégie dans la conception de transports neutres en CO2 et dans la transformation des systèmes d'entraînement conventionnels en technologies d'entraînement alternatives. Daimler Truck AG va ainsi devenir l'un des actionnaires majoritaires de Manz par une augmentation de capital d'environ 10 %, sous réserve de l'approbation des autorités antitrust.