Daimler Truck collabore avec Siemens pour intégrer une plateforme d'ingénierie numérique

Siemens Digital Industries Software et Daimler Truck AG annoncent une nouvelle collaboration pour la mise en œuvre d'une plateforme d'ingénierie numérique basée sur le portefeuille de logiciels et de services Siemens Xcelerator. Le constructeur PL pourra ainsi explorer l'avenir de l'innovation en matière de véhicules commerciaux, développer efficacement des produits et gérer le cycle de vie des camions et des bus.

Daimler Truck adopte une approche de plateforme globale pour le développement, ce qui signifie que le principe directeur consistant à développer des composants clés et des plateformes de véhicules une seule fois, puis à les mettre à l'échelle mondiale pour l'ensemble des marques et des marchés, est fondamental. Daimler Truck a donc choisi Siemens comme fournisseur de technologie et de mise en œuvre pour créer cet environnement numérique d'ingénierie de nouvelle génération.

Siemens Digital Industries Software aide les organisations de toutes tailles à se transformer numériquement en utilisant les logiciels, le matériel et les services de la plateforme commerciale Siemens Xcelerator. Les logiciels de Siemens et le jumelage numérique complet permettent aux entreprises d'optimiser leurs processus de conception, d'ingénierie et de fabrication afin de transformer les idées d'aujourd'hui en produits durables de demain. Des puces aux systèmes complets, des produits aux processus, dans tous les secteurs, Siemens Digital Industries Software est le point de rencontre entre aujourd'hui et demain.

« Notre décision d'étendre notre relation avec Siemens est motivée par l'ambition de créer un environnement informatique et d'ingénierie intégré à l'échelle mondiale pour Daimler Truck. Cela nous aidera à tirer parti des technologies les plus avancées pour construire l'avenir du transport et rendre les activités de nos clients plus fructueuses », a déclaré Andreas Gorbach, membre du conseil d'administration de Daimler Truck Holding AG, responsable du département Truck Technology. « Un paysage informatique unifié permettra à nos activités d'ingénierie chez Daimler Truck de faire un grand pas en avant. Grâce à un processus d'ingénierie transparent et efficace de bout en bout, rendu possible par la nouvelle plateforme de développement, nous devenons plus agiles et pouvons améliorer nos délais de mise sur le marché. »