Daimler Truck : indépendant et coté en Bourse

Après la scission de Daimler AG, le constructeur de poids lourds d'origine allemande poursuit le chemin de son indépendance, avec une entrée à la Bourse de Francfort. Daimler Truck, par sa capacité à générer des liquidités et son bilan solide, a obtenu de « solides notations » de crédit de catégorie investissement. L'objectif est d'accroître les performances et la rentabilité de ses secteurs d'activité et de maîtriser la mutation vers un transport neutre en CO2. « C'est maintenant que les choses commencent vraiment pour Daimler Truck. Nous regardons maintenant vers l'avenir avec courage et confiance. Nous sommes impatients d'utiliser les opportunités créatives en tant qu'entreprise indépendante avec notre grande équipe mondiale pour encore plus de succès entrepreneurial à l'avenir », commente Martin Daum, président du conseil d'administration de Daimler Truck Holding AG.

D'ici à 2025, Daimler Truck entend atteindre un rendement à deux chiffres sur les ventes de son activité industrielle. Structurées en cinq segments de rapport, les activités commerciales du constructeur ont chacune des objectifs à tenir.

Daimler Truck vise un retour sur ventes ajusté de 12 % pour le segment Trucks North America.

Pour le segment Mercedes-Benz, l'objectif est de 10 % de rentabilité ajustée des ventes, de 9 % pour le segment Trucks Asia, et de 7,5 % pour le segment Daimler Buses.

Cinquième (et récent) segment, la nouvelle activité Financial Services compte sur un rendement ajusté des capitaux propres de 14 %.

L'entreprise prévoit ainsi un retour sur ventes ajusté dans l'activité industrielle compris entre 6 et 8 % pour 2021. De plus, Daimler Truck prévoit d'atteindre une réduction de 15 % des coûts fixes dans son activité industrielle par rapport à 2019 dès 2023. Pour 2022, l'entreprise indépendante vise un rendement ajusté sur les ventes de l'activité industrielle entre 7 et 9 %. D'ici là, Daimler Truck prévoit que ses actions seront cotées sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort, indice DAX, dans le courant du premier trimestre 2022.