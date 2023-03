Daimler Truck Financial Services se déploie en France

Désormais proposé dans 16 pays à travers le monde (dont 8 en Europe), Daimler Truck Financial Services offre des solutions de financement, de location avec option d'achat et d'assurance lors de la vente de camions, d'autobus/autocars. « Avec le lancement de Daimler Truck Financial Services France, nous avons achevé notre déploiement mondial tel que prévu initialement en un temps record de 15 mois. Nous entrevoyons de nouvelles possibilités de croissance avec l’expansion sur le nouveau marché, de nouveaux produits financiers et de nouvelles solutions de service en plus de l’activité existante de financement, de leasing et d’assurance », indique Stephan Unger, membre du directoire de Daimler Truck AG pour les services financiers et P-DG de Daimler Truck Financial Services. Daimler Truck estime ainsi que la transition vers la mobilité électrique représente un potentiel de croissance de sa société de financement avec de nouvelles solutions de services pour la recharge, l'infrastructure de recharge, la location de batteries et, à long terme, des solutions dédiées à la gestion de flotte ou encore l'intégration de services de connectivité.

En 2022, le prestataire de services financiers a augmenté ses nouvelles activités à 9,4 milliards d'euros, contre 5,8 milliards en 2021. Le volume contractuel a augmenté de 43 %, pour atteindre 24,2 milliards d'euros (16,9 milliards d'euros en 2021).