Daimler Truck lance les camions électriques de moyen tonnage Rizon aux États-Unis

C’est sous la nouvelle marque Rizon que Daimler Truck souhaite proposer sur le marché américain des camions « zéro émission » et des solutions de mobilité axés sur le client.

« Les propriétaires de flottes et les chauffeurs de camions bénéficieront d'un soutien complet grâce à un réseau de concessionnaires expérimentés offrant une gamme de services qui contribuent à offrir l'expérience transparente que les clients attendent des marques de Daimler Truck. Des conseils sur la recharge en courant alternatif et/ou continu ainsi que sur l'accès à la télématique seront disponibles. Le financement flexible est assuré par Daimler Truck Financial Services » commente Daimler Truck.

Trois variantes de modèles, le e18L, le e16L et le e16M, seront les premiers camions disponibles sous la marque Rizon. Les véhicules électriques à batterie de classe 4 et 5 (poids brut de 7 à 8 tonnes selon les normes locales), sont capables de parcourir de 180 à 260 km (pour la variante de taille L avec 3 packs de batteries) et de 120 à 180 km (pour la variante de taille M avec 2 packs de batteries) sur une seule charge.

Les camions peuvent être rechargés par deux types de systèmes de charge de batterie, la charge CA de niveau 2 (J1772) et la charge rapide CCS1. La marque sera également assortie d'une garantie qui protège le groupe motopropulseur, le châssis et la cabine pendant 5 ans/120 000 km et les batteries haute tension pendant 5 ans/193 000 km.

Accord de distribution avec Velocity Vehicle Group

Les camions cibleront dans un premiers temps les entreprises impliquées dans la logistique urbaine de détail, les livraisons du dernier kilomètre et les travaux municipaux. À partir du quatrième trimestre 2023, ils seront distribués aux États-Unis dans le cadre d'un accord exclusif avec Velocity Vehicle Group.

Les points de contact Velocity serviront de guichet unique pour les clients intéressés par le passage aux camions électriques. En outre, Velocity désignera des concessionnaires pour Rizon dans les zones situées en dehors de sa zone d'influence afin de fournir un réseau homogène à travers les États-Unis.