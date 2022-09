Daimler Truck livrera les eActros LongHaul en 2023

Amazon et Rhenus prévoient d'essayer l'eActros LongHaul dans le cadre du projet d'essai "High performance charging for long-haul trucking" (HoLa), sous l'égide du VDA*. Dès 2023 Amazon et Rhenus, qui ont signé une lettre d'intention avec Mercedes-Benz trucks, pourront tester l'eActros LongHaul en conditions réelles, notamment dans le transport de conteneurs maritimes.

L'eActros LongHaul sera doté d'une autonomie d'environ 500 km avec une seule charge de batterie et pourra être à haute performance, ou charge mégawatt (20 à 80 % en moins de 30 minutes). Les batteries utilisées dans l'eActros LongHaul utilisent la technologie des cellules lithium-fer-phosphate (LFP). De plus, l'eActros LongHaul bénéficie des nombreuses innovations du constructeur en matière de sécurité. L'objectif du concept de Mercedes-Benz Trucks pour le transport longue distance à batterie électrique est d'offrir aux clients une solution globale comprenant la technologie du véhicule, le conseil, l'infrastructure de charge et les services. Michael Scheib, chargé de la gestion des produits de Mercedes-Benz Trucks : "Comme pour tous nos e-trucks, nous nous appuierons sur les premiers essais sur le terrain de notre eActros LongHaul avec les clients. Ce faisant, nos ingénieurs seront en mesure d'intégrer les précieuses connaissances acquises lors d'opérations réelles directement dans le développement du véhicule de série." L'eActros LongHaul sera également testé sur la voie publique, puis sera produit en série en 2024.