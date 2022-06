Daimler Truck penche pour l’hydrogène liquide

Daimler Truck poursuit ses travaux en matière de moteur électrique fonctionnant à l’hydrogène. Depuis l'année dernière, un prototype de pile à combustible Mercedes-Benz GenH2 Truck est soumis à des tests. Parallèlement à cela, le constructeur a mis en service un autre prototype pour tester l'utilisation d'hydrogène sous forme liquide. Le programme bénéficie du soutien du gouvernement Allemand.

Une station-service prototype récemment installée par Air Liquide dans le centre de développement de la marque permet de faire le plein d'hydrogène liquide. Le gaz cryogénique à moins 253 degrés Celsius est versé dans deux réservoirs de 40 kg montés de part et d'autre du châssis. Grâce à l'isolation des réservoirs du véhicule, l'hydrogène peut être maintenu à température pendant une période suffisamment longue sans refroidissement actif. Daimler Truck privilégie l'hydrogène liquide qui présente une densité énergétique plus élevé qu’en condition gazeuse. Une plus grande quantité d'hydrogène peut être ainsi transportée, ce qui augmente sensiblement l'autonomie et permet d'obtenir des performances comparables à celles d'un camion diesel classique. L'objectif de développement du camion GenH2 est d'atteindre une autonomie de 1 000 kilomètres, voire plus. Le lancement de la production en série de camions à hydrogène est prévu pour la seconde moitié de la décennie.

En plus de cela, Daimler Truck travaille avec la société Linde au développement d'un nouveau procédé de traitement de l'hydrogène liquide (hydrogène liquide "subcooled", "technologie sLH2") qui permet une densité de stockage encore plus élevée et un ravitaillement plus facile. Les deux sociétés prévoient le premier ravitaillement d'un véhicule prototype dans une station pilote en Allemagne en 2023. Daimler Truck et ses partenaires prévoient une ouverture des interfaces sLH2 avec l’objectif de collaborer autant que possible avec d'autres entreprises et établir un marché de masse mondial.

En ce qui concerne l'infrastructure des stations de ravitaillement en hydrogène le long des principaux axes de transport en Europe, Daimler Truck prévoit de collaborer avec les sociétés Shell, BP et TotalEnergies. La marque est également actionnaire de l'opérateur de stations-service à hydrogène H2 MOBILITY Deutschland. En outre, Daimler Truck, IVECO, Linde, OMV, Shell, TotalEnergies et le groupe Volvo se sont engagés à collaborer pour créer les conditions nécessaires au déploiement en masse des camions à hydrogène en Europe dans le cadre du groupe d'intérêt H2Accelerate .