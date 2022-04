Daimler Truck promeut le développement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène

Alors que l’opérateur de stations de ravitaillement en hydrogène H2 Mobility Deutschland vient d’annoncer la conclusion d’un nouveau tour de table d’actionnaires d’un montant de 110 millions d‘euros, Daimler Truck a profité de la présence de son prototype GenH2 Truck à Berlin pour officialiser qu’il faisait partie des investisseurs.

Accélérer le déploiement des stations d'hydrogène en Europe

Le GenH2 Truck roulait dans la ville pour faire état des progrès réalisés sur cette technologie à l’issue des très nombreux tests sur pistes d’essais comme sur routes ouvertes. Par ce biais, Daimler Truck veut aussi stimuler la rapide mise en place d’une infrastructure de ravitaillement complète en Allemagne et dans toute l’Europe, condition sine qua non pour développer la technologie et donner des perspectives aux investisseurs et aux clients.

Avancée réglementaire en Europe

Ismail Ertug, élu au Parlement européen et rapporteur de la commission des transports pour l’AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation) a évoqué la future législation sur les infrastructures en précisant que la Commission européenne préconisait aussi le recours à l’hydrogène liquide.