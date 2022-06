Daimler Truck publie son rapport sur le développement durable 2021

Il s'agit du premier rapport que le constructeur PL présente en tant qu'entreprise indépendante et cotée en bourse. Martin Daum, pdg de Daimler Truck : « Notre indépendance en tant que Daimler Truck AG nous offre une opportunité entrepreneuriale unique. En même temps, elle s'accompagne d'une grande responsabilité vis-à-vis de nos employés, de l'environnement et de la société dans son ensemble. La plus grande responsabilité pour nous en tant qu'entreprise est de faire face au changement climatique. C'est pourquoi nous nous sommes clairement engagés en faveur de l'accord de Paris sur la protection du climat. Notre objectif déclaré, en tant que fabricant leader de véhicules utilitaires, est d'apporter au marché des solutions neutres en CO2 pour le transport de marchandises et de personnes. »

Dans la mise en œuvre de sa stratégie commerciale durable, l'entreprise est guidée par le cadre ESG et se concentre donc sur trois domaines : "Environnement", "Social" et "Gouvernance". Ces dernières années, le constructeur de véhicules industriels a lancé de nombreuses initiatives sous l'égide de l'ancienne Daimler AG, qui contribuent à ces thèmes par leur travail et leur engagement. Afin de contribuer à la décarbonisation de l'industrie des véhicules industriels, Daimler Truck poursuit l'objectif de mettre en circulation des véhicules neutres en CO2 d'ici 2050. Le Groupe a donc pour objectif de vendre uniquement des véhicules neutres en CO2 sur ses principaux marchés que sont l’Amérique du Nord, l’Europe et le Japon à partir de 2039. Notre stratégie dite "duale" se concentre sur deux technologies complémentaires pour l'alimentation en énergie de nos chaînes cinématiques : les batteries et les piles à hydrogène.

Le portefeuille de véhicules de Daimler Trucks sur ces principaux marchés que sont l'UE 30 (Union européenne, Royaume-Uni, Suisse et Norvège), les États-Unis et le Japon comprend déjà des véhicules à propulsion électrique par batterie produits en série : l'autobus urbain tout électrique Mercedes-Benz eCitaro est produit depuis 2018. Le Mercedes-Benz eActros tout électrique a célébré sa première mondiale en 2021 ; le FUSO eCanter est sur le marché depuis 2017 ; et la production en série des Freightliner eCascadia et eM2 à batterie est sur le point d'être lancée aux États-Unis. D'autres véhicules, comme le camion Mercedes-Benz Gen H2 à hydrogène, sont actuellement testés en tant que prototypes.

Daimler Truck AG poursuit également l'objectif d'une production neutre en CO2 d'ici 2039 sur tous les sites et dans tous les secteurs d'activité du monde entier. En achetant du courant vert ou en augmentant notre propre production d'énergie à partir de sources renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre dues à la production de véhicules et à l'alimentation en énergie des usines doivent être réduites ou - dans la mesure du possible - totalement évitées.