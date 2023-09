Daimler Truck Retail Paris déplace son atelier à Gonesse

L’étendue de l’agglomération Parisienne, couplée aux restrictions de circulation dans les ZFE, ont conduit la filiale de Daimler Truck basée à Saint-Denis (Daimler Truck Retail Paris) de déplacer son atelier plus au nord, à Gonesse (95), sur un autre site important de la marque, qui héberge depuis une quarantaine d’années son département occasion TruckStore.

Des travaux ont permis de créer des bureaux et 14 baies d’atelier afin d’accueillir les réparations et l’entretien des Actros, Arocs, Atego, Unimog et autres Econic de la gamme de l’étoile mais aussi la gamme FUSO.

« Nous avons à Gonesse davantage de place. Deux hectares sont disponibles permettant l’accueil des camions même attelés. La zone de chalandise est aussi plus vaste et nous permettra de toucher la clientèle qui ne s’aventurait pas ou plus jusqu’à Saint Denis » expliquent Frédéric Gastel et Franck Pasquet en charge de l’après-vente camions sur la plaque parisienne (qui intègre aussi l’établissement de Wissous et d’Herblay).

Dix salariés travaillent déjà à Gonesse sous la responsabilité de Danny Lacour, le chef d’atelier. « L’établissement Daimler Truck Retail Paris de Gonesse a pour ambition de devenir le premium de la réparation et de l’entretien camion » ambitionnent Frédéric Gastel et Franck Pasquet.