Daimler Truck et Gehring Technologies signent un accord de partenariat

Le constructeur d'origine allemande Daimler Truck et Gehring Technologies ont signé un accord de partenariat stratégique axé sur la construction de prototypes de moteurs électriques spécifiques aux véhicules commerciaux.

Ce partenariat entre les deux groupes couvre la construction de prototypes de moteurs électriques spécifiques aux véhicules commerciaux, mais aussi le développement et l'essai de procédés de production innovants. Gehring Technologies va également fournir des équipements pour le centre technique au sein de l'usine de Gaggenau, qui va devenir, à terme, un centre de compétence de Daimler Truck pour les composants de propulsion électrique et l'assemblage de composants pour piles à base d'hydrogène. L'usine Mercedes-Benz fournit déjà les composants pour l'eActros et eEconic à celle de Wörth.

En parallèle, le site de Kassel, jusqu'ici spécialisé dans les essieux pour véhicules industriels, va devenir un centre de compétences pour les systèmes de propulsions électriques. Enfin, l'usine de Mannheim, leader dans le domaine des moteurs VI, va se concentrer sur les technologies de batteries et systèmes haute tension. Pour mémoire, le site de Mannheim va également être le lieu de naissance d'un InnoLab Battery.