Daimler Truck s’engage dans la transformation durable de son usine allemande de Woerth

L’installation photovoltaïque de l’usine de Woerth permettrait de produire, chaque année, environ 3 000 MWh d'électricité, qui sont injectés directement et sans CO₂ dans le réseau du site. Une production équivalente aux besoins annuels en électricité d’environ 750 familles de quatre personnes.

Thomas Neckenich, responsable de la gestion de l'énergie et de l'infrastructure de l’usine de Woerth : « Daimler Truck est clairement engagé dans l'accord de Paris sur la protection du climat. Notre objectif est de mettre progressivement en œuvre la transformation durable sur notre site de production également. Le photovoltaïque joue un rôle important à cet égard, parallèlement aux mesures d'efficacité énergétique, et sera progressivement développé ».

« En tant que plus grande usine de camions Mercedes-Benz, l'usine de Woerth a des objectifs environnementaux ambitieux et les met en œuvre à grands pas. Outre les installations solaires, de nombreuses adaptations sont apportées aux processus de production afin d'économiser l'énergie. En outre, il est prévu que le trafic de livraison vers l'usine soit électrifié à 100 % d'ici à la fin de l'année 2026. Ainsi, nous travaillons activement et de manière cohérente à tous les niveaux pour mettre en œuvre notre stratégie d'entreprise durable », déclare le Dr Andreas Bachhofer, directeur de l'usine de Woerth.

L'installation des systèmes photovoltaïques s'inscrit dans la stratégie de développement durable de l'entreprise : Daimler Truck a pour objectif de parvenir à une production neutre en CO₂ dans toutes les usines et tous les segments du monde d'ici à 2039. Les sites de production européens du constructeur - et donc également le site de Woerth - sont déjà neutres en termes de CO₂ depuis 2022, notamment grâce à l'achat d'électricité verte d'origine solaire, éolienne et hydraulique.