Daimler Truck se dote d’une captive financière

A l’issue d'une scission du segment Daimler Mobility (VI et VL), Daimler Truck annonce la mise en place de sa captive financière. Elle devrait atteindre 21 milliards d’encours financiers d’ici un an.

Daimler Truck vient de se doter de sa propre captive de financement et d’assurance. Daimler Truck Financial Services (DTFS) a démarré ses activités le 1er décembre 2021 en Australie, au Brésil, au Japon, au Canada, au Mexique, en Afrique du Sud et aux États-Unis. L’an prochain le service sera disponible en Argentine, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et en Turquie.

Le constructeur mise, pour fin 2022, sur un portefeuille de contrats avec leasing, financement et assurance estimé autour des 21 milliards d'euros. En 2023, la montée en puissance prévue en Allemagne et en France devrait contribuer à une nouvelle croissance. « Après ce lancement, DTFS sera l'un des plus grands fournisseurs de services financiers au monde avec environ 1 900 employés dans 16 pays » commente le constructeur. Ce dernier ne souhaite pas en rester là. Il envisage de se développer sur d'autres marchés et avec le lancement de nouveaux services financiers.

« Le passage à l'e-mobilité offre un potentiel de croissance dynamique avec de nouveaux services financiers dans des domaines tels que la recharge, l'e-infrastructure et le leasing de batteries. D'autres opportunités commerciales futures s'ouvriront dans le domaine de la gestion de flotte ou de l'intégration de services de connectivité tels que les systèmes de paiement » estime la marque.

Aujourd'hui, un camion ou un bus sur quatre de Daimler est financé ou loué par les services financiers de Daimler. À moyen terme, DTFS souhaite porter ce pourcentage à 30 %.