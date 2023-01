Daimler Truck se félicite des résultats de 2022

Le constructeur PL allemand dresse un bilan satisfaisant de l’année 2022 avec une augmentation très significative de 14,2% par rapport à 2021 de ses ventes unitaires et ce malgré des problèmes d’approvisionnement freinant la production et la disponibilité des véhicules en sortie de chaine.

Le groupe se félicite d’avoir conclu sa première année d’entreprise indépendante avec un résultat commercial solide qui lui permet d’assoir sa position sur le marché. Ainsi Trucks North America a augmenté ses ventes de 15,2 % pour atteindre 186 779 unités, en raison d’une forte demande de produits. Mercedes-Benz a également enregistré une forte croissance de ses ventes à 166 369 unités (+17,7 %). Trucks Asia a aussi augmenté ses ventes de 8,8 % par rapport à l’année précédente à 155 967 unités et enfin Daimler Buses enregistre un solide résultat commercial avec 24 041 unités (+28,3 %).

Martin Daum, CEO de Daimler Truck Holding AG : « Nous avons conclu notre première année d’entreprise indépendante avec un résultat commercial solide et attendu qui souligne notre position sur le marché. Malgré la situation macroéconomique difficile en 2022, tous nos segments ont augmenté leurs ventes, camions comme bus. C’est un succès commun de toute l’équipe Daimler Truck.»

A noter que lors de sa conférence annuelle virtuelle sur les résultats prévue le 10 mars prochain, Daimler Truck présentera en détail les chiffres clés financiers et non financiers de l’exercice 2022 au niveau du Groupe et de chaque segment et présentera ses prévisions pour l’exercice 2023 en cours.