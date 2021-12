Daimler Truck, Traton et Volvo Group s'associent pour un réseau européen de recharge haute performance

Avec cette co-entreprise, Daimler Truck, Traton Group et Volvo Group ont pour objectif d'installer et d'exploiter un réseau de recharge public à haute performance pour les poids lourds et les autocars électriques à batterie. Les trois parties s'engagent ainsi à initier et à accélérer la mise en place d'une infrastructure de recharge à l'échelle européenne. Par ailleurs, elles investissent ensemble 500 millions d'euros afin d'installer au moins 1 700 points de charge d'énergie verte à haute performance à proximité des autoroutes, ainsi qu'aux points logistiques et de destination dans les cinq prochaines années. Ce nombre de point de charge sera, à terme, augmenté à l'aide de partenaires supplémentaires et de financements publics. Enfin, différentes applications seront prises en compte. Les exploitants de parcs de véhicules électriques à batterie pourront assimiler le temps de la recharge rapide au temps de repos obligatoire en Europe de 45 minutes, ainsi que de la recharge de nuit.

Détenue à parts égales par les trois parties, la joint-venture débutera ses activités en 2022. Elle fonctionnera sous sa propre identité et sera située à Amsterdam (Pays-Bas).