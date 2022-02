Daimler Trucks lance la construction d'un parc de démonstration pour camions électriques

Le constructeur allemand poursuit le développement d'un écosystème intégré dédié à ses poids lourds électriques. Situé à Wörth (Allemagne), cet écosystème comprend des services de conseil et d'une infrastructure de charge adaptée. Les clients pourront ainsi découvrir les stations et les concepts de charge de différents fabricants et de différentes technologies, ou encore travailler avec les experts présents pour développer une solution de charge adaptée à leur application.

Dans un premier temps, le parc de démonstration sera équipé de cinq stations de charge. Daimler Truck prévoit également d'installer un système photovoltaïque sur le toit du parc, ainsi qu'une installation de stockage de batteries stationnaires, afin de soutenir l'alimentation électrique des stations. D'ici là, le parc ouvrira ses portes l'été prochain.