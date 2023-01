Dalkia optimise la gestion de sa flotte avec la data de Kuantic

La filiale du groupe EDF a fait appel au télématicien pour l’aider à gérer ses 11 500 véhicules et l’accompagner dans la transition énergétique de ce vaste parc roulant par une analyse poussée de la donnée automobile.

Née à Lille il y a 85 ans, Dalkia est « comme un plombier chauffagiste modernisé », définit le responsable de la flotte de cette filiale d’EDF, David Portejoie. Précurseur en biomasse et actif dans la décarbonation depuis plus de 20 ans, Dalkia envisage de rendre les 11 500 véhicules (dont 10 poids lourds) de son parc « zéro émission » à l’horizon 2030. Un projet ambitieux, découlant du programme de verdissement massif des entreprises EV100, qui se fait « progressivement et de manière rationnelle » grâce au concours du spécialiste de la télématique Kuantic.

Si Dalkia compte comme l’un des plus grands clients de Kuantic avec la SNCF et la Diac (Renault), le partenariat entre ces deux entités s’enrichit d’années en années. Les premiers véhicules Dalkia équipés des boîtiers Kuantic l’ont été en 2016-2017 en vue d’« optimiser les déplacements et les temps de travail de nos exploitants en dessinant des cas d’usage afin de catégoriser les véhicules ayant le potentiel d’être convertis à l’électrique », explique David Portejoie. Cette agrégation de données sociales sert également à « poursuivre notre démarche d’électrification en emmenant la recharge au domicile des collaborateurs, ce qui permet de responsabiliser l’utilisateur du VE », ajoute le gestionnaire de flotte.

La télématique Kuantic : une base de travail sûre pour Dalkia

« Je ne travaille rien sans avoir de données brut avant », admet David Portejoie. Pour une question de crédibilité et de cohérence. S'incarnant par le partage de fichiers Excel dynamiques, le partenariat Dalkia/Kuantic se renforce par une diversité de services. En 2023, Kuantic entend en effet faire évoluer ses produits par une refonte de son interface web et de son application mobile en intégrant également une dimension d’intelligence artificielle. Une réflexion stratégique s’avère également en cours pour faire dialoguer l’ensemble de l’écosystème de gestion de flotte en mêlant TCO, finance et télématique.

L'atelier de Dalkia à Lille où les véhicules de flotte sont aménagés et équipés de la solution télématique Kuantic.

« Il y a encore beaucoup de travail à entreprendre sur comment interpréter la donnée. Plus que des logiciels, c’est une infrastructure capable de faire le tri dans les datas à retenir qu’il faut mettre en place », fait valoir Stéphane Boutonnet, directeur commercial France de Kuantic. Outre cette volonté d'évolution, c’est aussi le caractère indépendant du télématicien qui a séduit Dalkia. « Si j’avais dû travailler de manière captive par rapport à un constructeur, cela m’aurait obligé à multiplier les processus, surtout quand il faut présenter à nos conducteurs leurs scores d’éco-conduite », justifie David Portejoie.

L’éco-conduite et l’hydrogène, les prochaines pistes d’améliorations explorées

En analysant avec Kuantic les données de consommation et de CO2 de ses véhicules, Dalkia s’est en effet ouvert à la pratique de l’éco-conduite. En 2022, certains conducteurs de l’entreprise ont même participé au challenge C-Cube et l’initiative a été réitérée en 2023 puisque « cela a permis de faire baisser la sinistralité et a eu un impact sur l’autonomie des batteries de VE allant jusqu’à 50 % d’économies », souligne le gestionnaire de flotte.

Alors qu’actuellement la part électrifiée de la flotte de Dalkia s’élève à 12,6 %, « je ne suis pas convaincu qu’il ne faille faire que de l’électrique mais peut-être essayer aussi l’hydrogène », affirme néanmoins David Portejoie. Cette énergie alternative, à l’étude, répond en effet à des marchés, notamment pour les collectivités et les mairies. « Les véhicules à hydrogène nécessiteront toutefois des analyses de remontées de données Kuantic encore plus fines car ce sont des véhicules particuliers à l’usage encore rare », observe le responsable du parc de Dalkia. Preuve que la télématique et son utilisation ne sont qu'à leurs prémisses.