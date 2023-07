Damien Bonnabel promu directeur général d’Allopneus

Damien Bonnabel, âgé de 39 ans, vient d’être nommé au poste de directeur général d’Allopneus. Il succède ainsi à Michel Vincentelli, qui a dirigé le site de ventes en ligne pendant 20 mois avant de se voir confier de nouvelles responsabilités au sein du groupe Michelin.

Diplômé d’HEC Paris en 2007 et expert du e-commerce, Damien Bonnabel aura la responsabilité de poursuivre la stratégie de développement, avec l’ambition de continuer d'améliorer l’expérience clients, depuis la recherche d’information en ligne jusqu’au montage de pneumatiques.

En 2018, Damien Bonnabel a rejoint le groupe Michelin en tant que directeur e-commerce. Suite à l'acquisition d'Allopneus par le groupe Michelin à la fin de l'année 2021, il a ensuite intégré Allopneus en tant que directeur e-commerce.

« C’est avec beaucoup de joie et de gratitude que je prends la tête du groupe Allopneus, le leader de la vente de pneus en ligne et un des principaux acteurs du e-commerce en France fort de près de 4 millions de pneus vendus chaque année. J’ai eu la chance au cours des derniers 18 mois de travailler aux côtés et au service des équipes qui font progresser Allopneus tous les jours de manière formidable. Nous allons continuer sur ce chemin pour encore mieux servir nos clients, nos collaborateurs et apporter notre pierre à l’édifice d’un monde encore plus respectueux de la planète et des hommes », réagit le nouveau directeur général.