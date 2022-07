Damien Pichereau rejoint Rev Mobilities

Ancien député de La République En Marche de la Sarthe (72), Damien Pichereau est nommé directeur de la communication et des affaires publiques de Rev Mobilities, qui pour rappel promeut la décarbonation par le rétrofit électrique. Âgé de 34 ans, il a débuté sa carrière dans le secteur de l'automobile avant d'être élu député. Pendant son mandat (2017-2022), Damien Pichereau s'est impliqué sur les sujets des mobilités, de la décarbonation des transports notamment par la réglementation sur le rétrofit. Il a alors rencontré Arnaud Pigounides, fondateur et président de Rev Mobilities : « Nous avons travaillé ensemble pour faire évoluer la réglementation en la matière. [...] Fort de ce que j'avais pu faire pendant mon mandat de député, Arnaud Pigounides m'a proposé de le rejoindre afin de faire décoller concrètement cette solution qui va créer de l'activité, de l'emploi en plus d'être vertueuse au niveau écologique. », indique Damien Pichereau. Il ajoute : « Il y a aussi une question d’harmonisation de la réglementation européenne car ce que nous avons mis en place en France est un modèle de qualité et de sécurité. »

Pour mémoire, Rev Mobilities, leader du rétrofit en France, conçoit et déploie des solutions de conversion électriques modulaires, économiques et sécurisés applicable à l'ensemble du parc roulant avec ses marques Retrofuture (anciennes électriques), Rev Professional (utilitaires et flottes), Rev Hydrogen (innovation hydrogène) et Rev Bus&Trucks. Avec Damien Pichereau au sein de l'équipe dirigeante, l'entreprise entend devenir le leader européen du rétrofit.