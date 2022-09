« Dance for Business » : des vélos et scooters sur abonnement pour les entreprises

Fondée en 2020, la jeune entreprise déjà présente à Berlin, Munich, Hambourg et Vienne, a investi Paris depuis le mois d'avril dernier. Après avoir présenté son offre aux particuliers, c'est désormais les entreprises qu'elle souhaite séduire avec ses solutions de mobilité par abonnement et sans engagement. Concrètement, l’offre « Dance for Business » ne nécessite aucun frais d’inscription, ni de volume minimum. Que les collaborateurs choisissent l'un des deux vélos à assistance électriques avec leurs 55 km d'autonomie ou bien le scooter électrique et son autonomie de 70 km, elle s’appuie sur un modèle de contrat-cadre et l’ensemble de la flotte fait l’objet d’une facture mensuelle unique. « L’activité est monitorée via l’application mobile et les émissions de CO2 évitées sont comptabilisées, précise Dance. Un chargeur additionnel est fourni à l’entreprise, permettant aux utilisateurs de recharger leur batterie sur le lieu de travail et chez eux. » Les antivols, la maintenance, ainsi que les éventuelles réparations sont inclus dans l’abonnement. Des prix de lancement sont appliqués pour tous les nouveaux clients : à partir de 69 euros par mois, au lieu de 79 euros par mois pour les deux modèles de vélos électriques ; et à partir de 169 euros par mois, au lieu de 179 euros par mois pour un scooter électrique.