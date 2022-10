Danger : les chauffeurs routiers utilisent encore trop leur téléphone au volant !

L’an passé, l’ASFA (l'association professionnelle des sociétés d'autoroutes et d’ouvrages routiers) et le Cerema (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) ont mené le premier observatoire du téléphone au volant sur autoroute. L’étude avait montré que 1 chauffeur de poids-lourd sur 7 et 1 automobiliste sur 12 tiennent un téléphone en main en conduisant.

Cette année, les deux organismes ont souhaité poursuivre leurs observation mais en filmant cette fois-ci le comportement des chauffeurs. Trois d’entre eux se sont portés volontaires pour être observés durant une semaine, soit environ 50 heures. Il ressort que le temps passé sur le téléphone par les trois chauffeurs représente en moyenne 9 % de leur temps de conduite sur autoroute. Comme par habitude, ces derniers utilisent leur smartphone en moyenne 10 fois par heure. La durée moyenne d’une utilisation est de 32 secondes. La durée des phases pendant lesquelles les conducteurs regardent leur téléphone, et non la route, est en moyenne de 2,4 secondes, ce qui représente 60 mètres parcourus à la vitesse de 90 km/h !

« La durée peut même atteindre 7 secondes, soit 175 mètres » s’inquiète l’ASFA alors que l’inattention est relevée dans 14 % des accidents mortels sur autoroute. Elle est même à l’origine de 38 % des accidents du personnel en intervention sur autoroute.

« L’usage du téléphone au volant constitue un facteur important d’insécurité sur autoroute. Depuis le début de l’année, 127 accidents corporels ou matériels ont touché le personnel en intervention et deux patrouilleurs sont décédés. Il faut que cela cesse et que les automobilistes, comme les chauffeurs routiers, prennent conscience que l'usage d'un téléphone, particulièrement quand il est tenu en main, est dangereux » alerte Christophe Boutin, délégué général de l'ASFA.