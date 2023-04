Comme Tesla, Fiat fait aussi évoluer (à la baisse) le prix de ses véhicules électriques

Le constructeur italien annonce un tarif d'accès à sa gamme électrique en baisse de 7 000 euros. Une prouesse obtenue en mariant action commerciale et prime gouvernementale.

Propriété de Stellantis, la marque Fiat se présente régulièrement comme un « constructeur malin ». Une accroche marketing qui se vérifie aujourd’hui avec le stratagème employé afin de baisser les tarifs de ses véhicules électriques. Comme l'a récemment fait le constructeur américain Tesla.

Sans entrer dans la guerre des prix initiée par la firme d'Elon Musk - suivie par Ford (sur le marché américain uniquement) et les asiatiques Xpeng et VinFast mais rejetée catégoriquement par Volkswagen - le constructeur turinois annonce un remise de 7 000 euros sur le prix catalogue de la Fiat 500, sa minicitadine désormais 100 % électrique. Un véhicule qui rencontre un joli succès depuis son lancement fin 2020 : il s’agit du véhicule électrique Stellantis le plus vendu en Europe.

Offre commerciale et aides gouvernementales

D'une manière plus concrète, les dirigeants de Fiat n'ont pas décidé d'appliquer stricto sensu la méthode Tesla. Aussi, les tarifs de la 500 ne baissent pas d'environ 20 %, mais sont allégés de 7 000 euros grâce à un savant mélange entre remise commerciale et aides gouvernementales.

« Fiat a décidé de généraliser à tous les acquéreurs de la nouvelle 500 électrique - sans distinction de revenus - le bonus écologique de 7 000 euros, réservé aux voitures particuliers dont le coût d'acquisition est inférieur à 47 000 euros et dont la masse est inférieure à 2,4 tonnes », précise le constructeur.

Pour y parvenir, la marque accorde 2 000 euros de « remise Eco Fiat », cumulée aux 5 000 euros de bonus écologique habituellement attribué à ce modèle, dont le prix de vente ne dépasse pas 47 000 euros. À noter toutefois que cette offre est uniquement valable pour les clients particuliers.

Des offres locatives dès 129 € / mois

Puisque les consommateurs préfèrent de plus en plus l'usage à la possession, Fiat a également imaginé des formules locatives attractives, sous la forme d'une location avec option d'achat (LOA) sur 37 mois / 30 000 kilomètres avec un premier apport de 3 000 euros.

« Dans ce contexte inflationniste généralisé, la Fiat 500 - modèle électrique emblématique - est proposée à un prix locatif particulièrement attractif. Avec le même niveau d'équipement que sa devancière (année-modèle 2022), la Fiat 500 Icone affiche un loyer inférieur de 20 euros par mois en 2023 - soit 240 euros par an - et un loyer locatif équivalent à celui d'une Fiat 500 thermique de 2019 », détaille le constructeur transalpin.

En détails, la Fiat 500 dotée du moteur développant 70 kW (90 ch) d'une batterie de 23,8 kWh (190 km d'autonomie WLTP) est proposée à 129 euros par mois. Le même véhicule équipé du moteur développant 87 kW (118 ch) et d'une batterie de 42 kWh (jusqu'à 320 km d'autonomie) est facturé 230 euros par mois.