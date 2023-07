"Dans les deux roues et la moto, on parle encore d'achat coup de coeur", estime Maxence Lempereur

Maxence Lempereur directeur général du groupe Lempereur

Auto Infos : Ce site MotoValley complète-t-il l’ambition du groupe dans le deux roues et la moto ?

Maxence Lempereur : C’est exactement ça. L’idée pour nous, c’était d’être un véritable acteur de la mobilité. Nous avons eu l’opportunité de reprendre une concession BMW Motorrad en 2021, et aujourd’hui on continue dans cette dynamique avec notre nouveau moto qui comprend plus de treize marques, un équipementier, une assurance, un coiffeur barbier ainsi qu’une moto-école avec des pistes.

A.I. : Les deux roues sont-ils une bonne activité complémentaire à l’automobile ?

M.L. : C’est complémentaire parce que nous avons des clients en commun. Par contre, c’est aussi autre chose car on a cette chance dans le deux roues d’avoir de véritables passionnés. On parle encore d’achats coup de coeur et pas forcément la raison. C’est quelque chose qui nous plaît énormément.

A.I. : Pourquoi avez-vous choisi ce village Sainte-Catherine pour implanter le MotoValley ?

M.L. : Nous n’avons pas choisi cette ville par hasard. Elle est au coeur de la région à côté d’Arras, notre ville préfecture et se trouve sur la route du Touquet et du littoral. C’est un noeud autoroutier aux portes des autoroutes A1 et A26.

A.I. : D’autres développements sont-ils prévus sur ce site ?

M.L. : Ca va encore se développer. Nous allons partir sur un projet food qui sera en face de la concession BMW. On s’aperçoit que les motards ont vraiment envie de passer un moment convivial et chaleureux. Le slogan de MotoValley, c’est bien plus qu’un village moto. C’est un lieu de vie. On a des familles avec jeunes enfants qui viennent découvrir la moto. Pouvoir encore faire rêver autour de la mobilité avec la moto, c’est un bonheur.

A.I. : Quelle est la part de l’après-vente dans cet univers de la moto ?

M.L. : Elle est forcément importante, les ateliers sont pleins. On a toute une saisonnalité assez forte même si cela tend à se réduire. Dès qu’il fait beau, les gens viennent faire les révisions. Nous allons mettre en place un système où autour des concessions on va pouvoir aller chercher la moto chez le client l’hiver et lui gardienner.

A.I. : L’arrivée du prochain contrôle technique moto change-t-il quelque chose ?

M.L. : Oui dans un sens puisque nous avons encore des opportunités de croissance. On peut imaginer un centre sur le village pour poursuivre cet esprit sur la moto. Au niveau de l’entretien, nous aurons peut-être des entretiens plus réguliers mais en général nos clients en prennent soin.

A.I. : Ce centre est éloigné de vos concessions automobiles. Est-ce volontaire ?

M.L. : Nous cherchions un point névralgique dans ce coin, ce qui avait beaucoup de sens. Si nous avions pu nous placer dans un village automobile, nous l’aurions fait.

A.I. : Allez-vous aller chercher d’autres marques ?

M.L. : Nous avons pris les marques qui n’étaient pas représentées à Arras. Potentiellement, nous ne fermons aucune porte. Nous regarderons les opportunités qui se présenteront.

A.I. : La moto reste en dehors de l’électrification pour l’instant, c’est un bol d’air par rapport à l’automobile ?

M.L. : On y viendra quand même comme l’a fait BMW. Des marques en parlant déjà. Il y a une contrainte avec le poids et l’autonomie. Nous irons sur l’électrique sur certains produits le scooter pour Paris intra-muros par exemple.