Cupra DarkRebel : la voiture électrique et sportive que vous ne pourrez jamais conduire

À l'occasion de la présentation du SUV électrique Tavascan dans l’ancien aéroport Tempelhof, qui avait servi de pont aérien pendant la guerre froide, Cupra est allée encore plus loin dans l'imaginaire en osant présenter un nouveau modèle électrique : le DarkRebel. Seul souci : ce véhicule n'existera que dans un monde virtuel, le Metahype construit par Cupra dans le métavers.

Une voiture sportive électrique 100% virtuelle

Le DarkRebel, une voiture de sport entièrement virtuelle conçue pour incarner l'esprit de performance et d'émotion de la marque. Grâce à l'expérience immersive offerte par l'Hyper Configurator, les utilisateurs pourront influencer le design futur de la version physique du Cupra DarkRebel.

Le concept-car a été présenté dans Metahype, l'espace dédié de Cupra dans le métavers. Le Cupra DarkRebel illustre l'ADN de Cupra à la perfection, sans aucune limite, et est conçu pour entrer dans une nouvelle dimension où le désir, l'émotion et le dépassement des limites sont la force motrice de la marque. Cupra a également lancé l'Hyper Configurator, un configurateur dans lequel la Tribu Cupra peut exprimer sa créativité sans les contraintes physiques du monde réel, avec des résultats exceptionnels.

Un design impressionnant au-delà du réel

Le Cupra DarkRebel est une voiture de sport 100 % électrique caractérisée par ses lignes acérées et des proportions athlétiques, associées à une architecture de « Shooting brake ». Le long capot sans fin arbore une forme de flèche qui procure une sensation de vitesse maximale, tandis que l'habitacle est repoussé vers l'arrière pour créer des proportions attrayantes. La signature lumineuse triangulaire caractéristique de la marque, qui jaillit de la carrosserie, donne vie à la voiture. La colonne vertébrale centrale relie l'avant et l'arrière du véhicule, constituant ainsi le squelette de cette voiture de sport.

L'Hyper Configurator de Cupra

L'Hyper Configurator de Cupra est un configurateur dans lequel la Tribu Cupra peut exprimer sa créativité sans les contraintes physiques du monde réel, intensifiant ainsi l'expérience. Les utilisateurs peuvent interagir dans différents environnements virtuels et expérimenter la création de couleurs, de matériaux et de revêtements inédits, avec des résultats exceptionnels. Selon le degré d'exponentialité choisi par l'utilisateur, allant du réalisme à l'imaginaire, l'Hyper Configurator permettra de modifier de manière dynamique les attributs et l'environnement de la voiture, tels que les couleurs, les graphiques et les effets de ce modèle. La Tribu Cupra peut sélectionner l'un des trois environnements proposés : l'Exponential square, l'Exponential cube et l'Exponential infinite, pour transformer le concept-car et créer leur propre Cupra DarkRebel.