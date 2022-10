Darva revoit largement sa plateforme Sinapps Auto

Darva présente sur le salon Equip Auto sa nouvelle version de la plateforme Sinnaps Auto. L’outil de gestion des dossiers de réparation en carrosserie évolue sur huit points, dont un nouvel extranet plus clair et plus complet.

Darva profite d’Equip Auto pour présenter une version largement revue de sa plateforme de gestion de sinistres Sinapps Auto. Utilisée par toute la profession, de l’assureur au réparateur, cet outil bénéficie de huit nouveautés, dont une nouvelle interface. Baptisée Sinapps Auto Extranet, cette page concentre désormais davantage de fonctionnalités, de manière plus synthétique et plus claire. La nouvelle interface donne une vision plus complète d’un dossier, tout en facilitant l’accès à toutes les données. Ainsi, les échanges écrits, les informations sur le véhicule, le choc, l’assuré et les parties prenantes sont rassemblées sur une page synthétique. Darva promet un accès facilité et un gain de temps important à ses utilisateurs grâce à cette évolution qui interviendra à partir du mois de janvier 2023.

Nouvelles fonctionnalités

Sinapps Auto évolue également par l’arrivée de nouvelles fonctionnalités. Parmi ces dernières, l’outil propose désormais aux assureurs et assurés la prise de photos lors du traitement d’un sinistre. Une autre fonction autorise la gestion des véhicules épaves. Un autre outil introduit l’intelligence artificielle dans l’identification des sinistres et l’évaluation des dommages. Le gestionnaire peut également prendre rendez-vous chez le réparateur pour le compte de l’assuré. Ce dernier pourra également bientôt suivre le traitement de son dossier, étape par étape. Ces services seront proposés en option à la carte à tous les clients de Darva.