DAT France renouvelle son comité de direction

La filiale française de Deutsche Automobil Treuhand GmBH annonce le renforcement de son comité de direction avec la nomination d'Amaury de Pascal en tant que directeur commercial et d'Emmanuel Charpentier, au poste de directeur IA. Avec Philippe Perechodkin, directeur général, ils forment à eux trois la nouvelle équipe de management de DAT France. Leur première mission est de promouvoir et mettre en place l'ensemble des nouvelles solutions dans les domaines du chiffrage, de la valorisation et de l'intelligence artificielle (notamment son produit FastTrackIA).

Le spécialiste des données automobiles, de la gestion de sinistres et de la cotation de véhicules poursuit ainsi sa stratégie de croissance en France.