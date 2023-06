Data Automobile : un marché à plus de 250 milliards d’euros convoité par les constructeurs

La connectivité croissante des véhicules va faire naitre de nouveaux services numériques, sources de création de valeur « significative » estime KPMG dans une récente étude. Ces services contribueront notamment à l’amélioration des aides à la conduite, au contrôle des coûts d’usage, maintenance comprise, aux mises à jour à distance et à la personnalisation du véhicule.

Un véhicule connecté génère en moyenne un volume de données de 25 gigaoctets par heure d’usage, soit plus de deux mois de navigation sur le web. On considère que 30 % du parc est connecté, en croissance de 25% depuis 2018. KPMG estime la tarification des données issues des véhicules de l’ordre de 0,1 centime par gigaoctets généré, avec toutefois des variations significatives selon le consommateur et le cas d’usage considéré.

La filière aval uberisés ?

Ce sont les constructeurs qui concentrent aujourd’hui l’accès à la majorité des données, ce qui leur procure un avantage compétitif certain. « Si la situation continue d’évoluer dans ce sens, les fournisseurs de services en aval de la chaîne de valeur automobile (concessions, fournisseurs de services d’après-vente, de services de mobilité ou de services financiers, etc.) pourraient se voir progressivement privés d’une grande partie de la relation client, autrement dit uberisés » prévient le cabinet d’étude.

Selon ce dernier, si les constructeurs gardent une position de « gardiens de la donnée », cela engendrait à horizon 2030 en un surcoût pour les consommateurs estimé à 32 milliards d’euros par an et une perte de création de valeur d’environ 33 milliards d’euros par an pour les acteurs aval de la chaine de valeur automobile.

Toutefois, les autorités Européennes et Françaises semblent favoriser un partage facilité de la donnée. Elles devraient encourager la simplification, la standardisation et l’interopérabilité de l’accès aux données des véhicules pour tous les acteurs de l’écosystème. « Il existe assez peu de doute quant à la libéralisation de l’accès à la donnée automobile, et aux estimations d’impacts associés en termes de création et de partage de la valeur » estime KPMG.

Un marché en passe de se structurer autour de data marketplaces

D’un point de vue technologique, trois principales évolutions devraient porter le marché : la poursuite de la croissance du nombre véhicules connectés - dont la taille de parc devrait continuer d’augmenter de 12% par an -, l’homogénéisation croissante de l’ensemble des formats de données et le développement de data marketplaces qui devraient faciliter le stockage, l’accès et la monétisation des données.

Le cabinet d’étude prend l’exemple de la place de marché israélienne Otonomo, plateforme recevant chaque jour plus de 4 milliards de données issues de 50 millions de véhicules connectés grâce à des partenariats noués avec 23 constructeurs. La centralisation, le traitement et la mise à disposition de ces données homogénéisées auprès d’un portefeuille de clients facilitent et accélèrent le développement de nouvelles applications.

Un marché estimé entre 250 et 400 milliards de dollars à horizon 2030

Au global, le marché mondial de la donnée automobile pourrait atteindre entre 250 et 400 milliards de dollars à horizon 2030 grâce à la croissance du volume de données générées, et en dépit de la baisse progressive de la valeur unitaire de la donnée (-5% par an). Le principal enjeu pour les acteurs est la sécurité des données. La seconde priorité est la capacité à développer et à déployer rapidement des applications répondant aux besoins des utilisateurs, ce qui est déterminant dans un marché où le premier rentrant dispose d’un avantage compétitif majeur. La flexibilité de l’offre et la capacité à innover constitueront des facteurs distinctifs entre concurrents.