Davantage de puissance pour le break hybride Suzuki Swace

Fruit de la collaboration entre Toyota et Suzuki, le break Swace évolue. Basé sur la Toyota Corolla SportsTourer, ce véhicule hybride troque sa motorisation 1.8 l Hybrid de 122 chevaux au profit du bloc 1.8 l Hybrid de 140 chevaux. « Celui-ci intègre un moteur-générateur électrique à la fois plus puissant, plus compact et plus léger. Le nouveau système hybride du break Suzuki Swace peut ainsi circuler davantage en mode tout-électrique », commente Suzuki.

Selon le constructeur japonais, ainsi (re)motorisé, le véhicule affiche des émissions de CO2 de l'ordre de 104 g/km « similaires à la version précédente » et une consommation de 4,6 l/100 km.

Équipement enrichi et tarifs en hausse

En adoptant cette motorisation plus puissante, le break compact hybride reçoit également de nouveaux équipements de sécurité comme le système de pré-collision avec détection des véhicules, motos, cyclistes et piétons. En finition Pack, le modèle est doté d'une alerte de détection des cyclistes et véhicules lors de l'ouverture des portières.

Toutes les versions reçoivent un nouveau combiné d'instrumentation numérique ainsi qu'un nouvel écran central tactile de 8 pouces dont le système multimédia devient compatible avec la connectivité Apple CarPlay / Android Auto sans fil.

Ces améliorations impliquent assez logiquement une (légère) hausse des tarifs. Le Suzuki Swace Hybrid est désormais accessible en entrée de gamme Pack à 32 750 euros tandis que la finition haut de gamme Privilège est affichée à 34 250 euros.