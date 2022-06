David Boccalini (directeur business development) : « Faire de Mister-Auto le site réflexe pour les professionnels »

Décision Atelier : Comment le site a-t-il traversé la crise ?

David Boccalini : Grâce à l’équipe le service a pu continuer, et nous avons même enregistré une légère croissance en 2021. Nous en avons également profité pour développer de nouveaux projets. En menant une réorganisation interne et en investissant sur des marchés porteurs, nous sommes prêts à repartir vers une croissance rentable.

Décision Atelier : Mister-Auto est historiquement placé sur le marché indépendant de la pièce de rechange équipementiers pour le B2C.

David Boccalini : En effet, la marketplace a une vraie culture de l’IAM, mais nous offrons également des produits du groupe Stellantis. Le site est avant tout à destination des particuliers, mais compte plus de 15 000 comptes professionnels et plus de 3 000 gestionnaires de flotte inscrits. Mais nous avons également renforcé notre offre BtoB depuis 2016, avec des livraisons en J+1 et les retours gratuits. Nous venons aussi de lancer un paiement différé à 30 jours pour les professionnels, avec comme objectif de devenir un fournisseur secondaire/dépanneur. Mister-Auto écoule plus de 10 millions de pièces et d’accessoires par mois.

Décision Atelier : D’autres offres sont-elles à venir notamment en matière de pièces de réemploi, comme le prouve votre récent partenariat avec B-Parts ?

David Boccalini : Ce partenariat avec B-Parts, qui fait également partie de Stellantis, va en effet nous permettre de proposer une offre de pièces d’occasion. Cette complémentarité va pouvoir couvrir les besoins du groupe en pièces d’usure en France, Espagne, Portugal, et dans le reste de l’Europe d’ici à cet été.

Décision Atelier : Le catalogue va ainsi s’enrichir ?

David Boccalini : Le catalogue est pour Mister-Auto un axe de croissance fort. Le site s’est étoffé de plus de 400 000 références en 2022 avec l’ambition de couvrir le parc en proposant différents niveaux de gamme et de prix, notamment grâce à notre marque MDD Bolk et BProAuto. Le renforcement du catalogue permet également d’améliorer la disponibilité face aux difficultés actuelles d’approvisionnement. Enfin, l’extension des gammes complexes, comme les injecteurs ou encore l’arrivée de nouvelles familles, comme l’outillage, la peinture ou la carrosserie, ont pour objectif de faire de Mister-Auto le site réflexe pour les professionnels.

Décision Atelier : Vous avez également un nouvel onglet sur votre site « Univers – Mobilité urbaine ». En quoi consiste-t-il ?

David Boccalini : La stratégie est d’offrir une expérience e-commerce complète, avec toutes les gammes et toutes les pièces. La page univers est une nouvelle entrée destinée à la mobilité urbaine, avec des pièces et accessoires dédiés. Les utilisateurs peuvent désormais acheter une Citroën Ami (Opel Rocks-e en Allemagne) et/ou des vélos électriques, ainsi que des câbles de recharge pour véhicules électriques, ce qui nous permet de diversifier nos offres en matière de solutions de mobilité. Nous proposons également des vêtements et des goodies de la marque Citroën Racing et Peugeot Sport.

Décision Atelier : Cette diversification de vos solutions va de pair avec celle de vos services ?

David Boccalini : En effet, la marketplace essaie d’améliorer en permanence l’expérience client, notamment en interrogeant les utilisateurs sur leur satisfaction et en faisant évoluer l’UX du site. L’idée est de créer une expérience toujours plus personnalisée qui va mener la marketplace à proposer un marketing prédictif. Le site sera ainsi en mesure de proposer la pièce dont tel client a besoin au bon moment. Mister-Auto a aussi lancé une application qui nous permet de tester de nouvelles fonctionnalités. Pour le moment c’est un succès, car une vente sur trois est réalisée via l’appli, avec l’objectif d’atteindre une vente sur deux.

Décision Atelier : Y a-t-il d’autres nouveautés à venir ?

David Boccalini : Un nouveau chat est en lancement et nous allons également proposer un programme de fidélité d’ici à la fin de l’année.

Décision Atelier : Quelles sont vos ambitions pour 2022 ?

David Boccalini : Tout d’abord, la priorité pour le site est la satisfaction client. Nous voulons également consolider notre rôle de fournisseur de solution e-commerce pour Stellantis en Europe, et développer notre stratégie internationale, grâce à B-Parts notamment et l’extension des comptes professionnels à l’échelle européenne.