David Durand est le nouveau directeur du design de Dacia

Depuis le 11 mai dernier, David Durand occupe ses nouvelles responsabilités de directeur du design de la marque Dacia. Diplômé de l’école supérieure de design Strate Collège à Paris, il a débuté sa carrière professionnelle chez Renault Group en 1997 en tant que designer extérieur, où il a pris en charge la réalisation du concept-car Koleos en 1999 et de l’Ellipse en 2002.

Entre 2002 et 2009, David Durand a travaillé dans les centres de design satellites de Barcelone (Espagne), Séoul (Corée du Sud) et Sao Paulo (Brésil), avant d’être nommé, en 2011, directeur de gamme design Global Access. Neuf ans plus tard, il est promu directeur design extérieur Dacia et participe notamment au design de Bigster Concept, qui incarne l’évolution de la marque.

En tant que directeur du design, il fait désormais partie du comité de direction de Dacia et reporte à Denis Le Vot, CEO des marques Dacia et Lada. Il est également rattaché à Laurens van den Acker, directeur du design de Renault Group.