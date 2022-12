David Gerbier reprend deux sites de véhicules de loisirs à Dijon et Nancy

Selon une notification de l’Autorité de la concurrence, le groupe David Gerbier est en passe de reprendre deux concessions de véhicules de loisirs installées à Dijon (Côte d’Or) et Nancy (Meurthe-et-Moselle). Les sociétés concernées sont CLC Dijon et CLC Nancy. Toutes deux appartiennent au groupe CLC, spécialisé dans les véhicules de loisirs. Cette société, récemment rachetée par le groupe Trigano, devait se défaire de ces établissements pour des risques d’atteinte à la concurrence. D’un autre côté, cette acquisition devrait permettre à David Gerbier de poursuivre son développement sur le marché français du camping-car, en arrivant dans les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est. Le groupe détient déjà 13 points de vente et représente 40 marques dans l’univers du véhicule de loisirs. Les deux établissements visés comprennent non seulement la vente de véhicules neufs et d’occasion, mais aussi l’entretien, la réparation, la vente et la pose d’accessoires.

Diversification depuis 2010

Le groupe David Gerbier est présent sur le marché du véhicule de loisirs depuis 2010. Un secteur porteur, sur lequel le distributeur a choisi d’investir pour diversifier son activité. Cette acquisition intervient peu de temps après la reprise de trois concessions situées en Normandie au mois de septembre. De son côté, le groupe CLC est l’un des grands acteurs de la distribution des véhicules de loisirs en France. Récemment reprise par le groupe Trigano en même temps que ses concurrents SLC et GLA, l’entreprise possède 16 points de vente dans l’Hexagone et commercialise 850 véhicules de toutes dimensions. La firme possède son propre centre de formation et rassemble 350 collaborateurs. Au-delà de la vente de véhicules, les activités d’entretien, de réparation et d’installation d’accessoires constituent des domaines importants sur ce secteur.