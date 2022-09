David Holderbach (Hyvia) : « Nous voulons offrir un écosystème hydrogène global à nos clients »

Coentreprise entre le constructeur français Renault et l’entreprise américaine spécialiste de l’hydrogène Plug, Hyvia entend apporter des solutions de mobilité décarbonnée « avec des véhicules zéro émission pour des usages intensifs de véhicules utilitaires », souligne le président de la société, David Holderbach. Désireux « d’offrir un écosystème à nos clients, avec la voiture mais aussi les stations de recharge hydrogène et l’électrolyseur », Hyvia peut s’appuyer sur l’expertise et le réseau Renault, « l’un des plus denses en Europe, ce qui fait que, pour l’après-vente, c’est extrêmement rassurant pour nos clients », reconnaît David Holderbach.

Permettant des autonomies allant jusqu’à 400 km et un temps de ravitaillement amoindri à quelques minutes, l’énergie hydrogène constitue un carburant alternatif prometteur. C’est pourquoi Hyvia initie actuellement des tests sur le Master Van H2-Tech auprès de flottes partenaires telles que celles du livreur Chronopost, de la plateforme digitale de e-commerce allemande Packeta ou encore du fournisseur et développeur de stations de recharge et technologies H2, Maximator Hydrogen. Son Master City Bus H2-Tech, lui, compte déjà ses premiers clients pilotes parmi la RATP Dev, Milla (pionnier du bus autonome en France) et Stroomlijn (spécialiste du transport public aux Pays-Bas). Preuve que l’hydrogène n’oublie aucun acteur professionnel !