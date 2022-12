David Pino est le nouveau président du directoire du groupe IMA

À partir du 1er janvier 2023, David Pino sera donc le nouveau président du directoire du groupe IMA.

Diplômé de l’Essec, David Pino, 51 ans, a effectué l’ensemble de sa carrière dans le secteur de l’assistance en France et à l’international (chez Allianz Global Partners France anciennement Mondial Assistance, BNP Paribas Cardif comme responsable de l’offre Automobile et des partenariats internationaux). Il rejoint le groupe IMA en 2010 : « Il y occupe successivement les postes de directeur général d’IMA Iberica, de directeur général adjoint d’IMA Gie puis, en 2021, de directeur général délégué d’IMA Gie. Membre du directoire d’IMA SA depuis 2018, il en est devenu le vice-président en 2021 ».

Un groupe en développement

« Je suis honoré par cette nomination et par la confiance que m’accordent nos actionnaires. Succéder à Claude Sarcia est un challenge. Depuis son arrivée à IMA, il a su impulser une dynamique de croissance importante. Création de plus de 2 000 emplois en France et à l’international, diversification de nos activités et leur développement international… les résultats parlent d’eux-mêmes. Poursuivre la belle histoire de cette "maison commune" dans un monde en plein tumulte (géopolitique, climatique…) est un défi exigeant mais enthousiasmant », commente David Pino.