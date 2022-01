David Slump est nommé président-directeur général de Marelli

Marelli a donc un nouveau président-directeur général en la personne de David Slump, qui succède à Beda Bolzenius qui a fait le choix de s’effacer après quatre années très intenses à la tête de l’équipementier. « Je remercie Beda pour son implication dans cette période où les challenges étaient nombreux et complexes. Il a défini une vision pour Marelli et commencé à la mettre en œuvre, avec pour maîtres-mots la croissance, notamment en Chine, la diversification, l’optimisation des coûts et l’investissement ciblé sur de nouvelles technologies névralgiques (ndlr : technologies de détection avec les radars, les caméras, les LiDAR, technologies de l’électrification, software, etc.) », déclare Dinesh Paliwal. Et d’ajouter : « L’expérience de David Slump nous sera précieuse pour continuer dans cette voie et franchir de nouvelles étapes ». Il souligne aussi l’apport de Beda Bolzenius sur le dossier du rapprochement entre Magneti Marelli et Calsonic Kansei.

David Slump fait valoir un profil très international ayant occupé des responsabilités en Asie, en Amérique ou encore en Russie, ainsi qu’une riche expérience de trente ans dans les secteurs de l’automobile et de l’énergie. Il a travaillé pendant quinze ans pour Harman, mais aussi chez General Electric, Landis + Gyr, ou encore ABB. « Marelli a la bonne stratégie pour être un acteur majeur de la mobilité du futur et de l’électrification du secteur », affirme-t-il.