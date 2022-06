DB Schenker célèbre ses 150 ans

DB Schenker fête ses 150 ans en 2022 et l’année est riche en célébrations sur de nombreux marchés. « Tout a commencé à Vienne en 1872 lorsque Gottfried Schenker, fondateur de Schenker & Co. décide de proposer les premiers transports ferroviaires groupés de Paris à Vienne », rappelle le groupe, qui réunit aujourd’hui plus de 76100 hommes et femmes dans le monde, au service de ses clients auxquels ils fournissent une gamme complète de services en transport et logistique.

Tout au long de l'année, des évènements sont organisés partout dans le monde pour les employés, les clients et les partenaires. Schenker France a choisi la date du 30 juin 2022 pour souffler sa part des bougies, au Cercle LeBrun à Paris.

Un anniversaire qui se veut aussi caritatif

DB Schenker a également souhaité donner une orientation participative et caritative à cet anniversaire à travers un challenge sportif : « Via une application dédiée, les collaborateurs DB Schenker participent à des défis physiques et à des quiz qui leur font gagner des points. Ces points génèreront un don pouvant aller jusqu’à 1.5 million d’euros pour 4 organisations caritatives sélectionnées ».

Rappelons que Schenker France possède 124 agences en propre sur l’ensemble du territoire français (métropole et DOM) et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros en 2021 pour un effectif total de plus de 6200 collaborateurs.