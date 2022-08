DB Schenker commande ses premiers camions à hydrogène

DB Schenker, qui fête ses 150 ans, accélère ses manœuvres sur le front de l’adoption de camions à hydrogène et dès le mois de juin 2022, ses dirigeants ont confirmé leur intention d’en commander plusieurs. Le groupe allemand a retenu la marque Hyzon, qui fabrique ses camions à hydrogène à Groningue, aux Pays-Bas. Afin de limiter le facteur risque en termes d’immobilisation financière, il a aussi choisi une solution locative, via la start-up Hylane qui propose un paiement à l’utilisation dans un package global, selon le principe du « Pay as you drive ».

De nouvelles innovations en préparation

« Je suis satisfait de mesurer les progrès que nous faisons pour tester un camion à hydrogène pour du transport de longue distance. Cela marque un jalon important dans notre démarche vers un transport neutre en carbone », souligne Helmut Schweighofer, président de DB Schenker Europe, tout en rappelant que c’est un travail de longue haleine. En effet, Hylane, qui appartient au groupe DEVK, et DB Schenker préparent ce test depuis deux ans déjà, avec plusieurs champs d’application.

« Au-delà du schéma de location à 360 degrés, l’objectif de ce partenariat est aussi de développer un poids lourd pouvant transporter une remorque standard de 7,82 mètres », explique Wolfgang Janda, vice-président exécutif, responsable de la gestion du réseau et du transport chez DB Schenker. Et de poursuivre : « C’est une nouveauté sur le marché et cela nous permettrait de mener notre politique de décarbonation sans perdre en efficacité pour opérer nos réseaux de transport ».

Les atouts de l'hydrogène

DB Schenker va débuter ses tests en 2023 avec une sélection de clients tout en voyant déjà plus loin, jugeant que l’hydrogène est plus adapté que la technologie électrique à batteries pour les longues distances, avec une charge utile plus élevée, une meilleure autonomie et un temps d’avitaillement comparable à un plein de diesel. DB Schenker vise la neutralité carbone en 2040 et attend beaucoup de l’utilisation de l’hydrogène vert pour y parvenir.