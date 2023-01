DB Schenker est officiellement à vendre !

Comme annoncé mi-décembre 2022, la mise en vente de DB Schenker est officialisée. Le directoire de Deutsche Bahn compte attendre le moment le plus indiqué pour obtenir la meilleure valorisation de son géant du transport et de la logistique.

Le directoire de Deutsche Bahn (DB) a été chargé « d'examiner et de préparer une éventuelle vente de DB Schenker, jusqu’à 100 % des actions », vient de confirmer l'opérateur ferroviaire allemand.

Le prix de la transaction pourrait atteindre les 20 milliards d’euros. En effet, Schenker est la pépite du groupe ferroviaire DB, en ayant généré un bénéfice d'exploitation de 1,2 milliard d'euros au premier semestre 2022, soit le meilleur résultat des 150 ans d'histoire du groupe.

Une affaire allemande

Avec environ 76 100 employés répartis sur plus de 1 850 sites dans plus de 130 pays, Schenker pourrait profiter de « nouvelles opportunités de croissance et de développement » en intégrant un autre groupe. En Allemagne, plusieurs sources font état d’un possible intérêt de Deutsche Post, qui possède déjà DHL, ce qui ferait naître un nouveau géant du transport et de la logistique.

Deutsche Bahn prévient néanmoins que « la vente n’aura lieu que si elle est financièrement avantageuse par rapport au maintien de DB Schenker dans le groupe ». Les négociations pourraient donc être longues.