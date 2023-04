DB Schenker signe pour 100 Mercedes-Benz eActros LongHaul

Présent dans 130 pays, à travers 1 850 sites, le géant DB Schenker vise la neutralité carbone d'ici 2040. Pour l’entreprise, l'utilisation de l'eActros LongHaul à batterie électrique de Mercedes-Benz doit contribuer à atteindre cet objectif. Ce véhicule se positionne comme un élément important de sa stratégie de développement durable. DB Schenker prévoit d'acquérir 100 Mercedes-Benz de ce type pour ses opérations de transport longue distance en Europe qui viendront compléter le parc existant de camions également électriques et de la même origine mais dédiés, eux, au transport de distribution.

Cyrille Bonjean, directeur transports terrestres de DB Schenker Europe : « L'extension successive de notre flotte électrique nous permettra de poursuivre notre objectif de devenir le leader mondial de la logistique verte. Avec l'eActros LongHaul, il est désormais possible d'utiliser des véhicules électriques à batterie sur de longues distances. Pour nous, il est important de prendre nos responsabilités en matière d'environnement et de promouvoir des solutions écologiques ».

Rappelons que les ingénieurs de Mercedes-Benz Trucks conçoivent l'eActros LongHaul de manière à ce que le véhicule et ses composants répondent aux mêmes exigences de durabilité qu'un Actros lourd à moteur thermique conventionnel comparable pour les longues distances. Cela signifie 1,2 million de kilomètres parcourus sur une période de dix ans. Les batteries de l'eActros LongHaul font appel à la technologie lithium-fer-phosphate (LFP) qui se caractérisent avant tout par une longue durée de vie et une plus grande quantité d'énergie utilisable. Elles peuvent être rechargées de 20 à 80 % en moins de 30 minutes à une station de recharge d'une puissance d'environ un mégawatt. Trois packs de batteries fournissent une capacité totale installée de plus de 600 kWh et deux moteurs électriques, faisant partie d'un nouvel essieu électrique, génèrent une puissance continue de 400 kW et une puissance de pointe de plus de 600 kW.