DBT en forte croissance grâce à ses bornes de recharge électrique

Le groupe DBT, expert européen de la mobilité électrique, a réalisé un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros au premier semestre 2022, soit une croissance très marquée de 123% par rapport au premier semestre 2021. Le groupe a d’ores et déjà dépassé son chiffre d’affaires de l’année 2021 (4,3 millions d’euros) !

Dans le détail, DBT CEV a réalisé un volume d’activité de 3,2 millions d’euros quand le chiffre d’affaires de DBT Ingénierie ressort à 1,2 million d’euros au premier semestre 2022.

Un positionnement "Made in France" qui se révèle payant

Cette remarquable performance est principalement portée par le pôle de bornes de recharge pour véhicules électriques. « Le rebond 2022 illustre la réalisation en chiffre d'affaires des nombreuses commandes annoncées depuis la fin 2021 et la participation à d'importants projets d'infrastructure au cours de la période. DBT tire ainsi parti de son positionnement d'expert sur le marché très porteur de la mobilité électrique. Son offre de bornes de recharge rapide, combinant innovation et qualité « Made in France » lui permet de se référencer auprès de clients installateurs et d'opérateurs de premier plan », explique un porte-parole du groupe, qui souligne que « les investissements réalisés dans la nouvelle usine et la stratégie de partenariats avec des fournisseurs de proximité ont permis de servir la demande en hausse dans un contexte d'approvisionnements et de capacités logistiques tendu ».

La demande s’accroît pour les bornes de recharge rapide et ultra-rapide

Les perspectives sont bonnes pour l’exercice 2022. Depuis le début de l'année, DBT a enregistré une prise de commandes de 7,4 millions d’euros (+335%), dont un excellent mois de juin à 1,8 million d’euros, avec une demande croissante sur les bornes de recharge rapide. En outre, DBT anticipe le début des facturations pour sa nouvelle filiale R3, focalisée sur les stations de recharge ultra-rapide, avec la mise en exploitation des 45 sites avant la fin de l'année.

Transposer le modèle des circuits courts à l'industrie des bornes de recharge

« Avec ces bons chiffres semestriels, nous confirmons que notre plan stratégique se déroule selon nos anticipations. Nous tirons parti aujourd'hui de la très bonne orientation du marché. Par l'internalisation des compétences et la conclusion de partenariats industriels, afin de continuer à produire en France, nous transposons aujourd'hui le modèle des circuits courts à l'industrie. Cette organisation nous permet de gagner en performance pour satisfaire les attentes de réactivité et de fiabilité de nos clients », commente Alexandre Borgoltz, directeur général de DBT.

