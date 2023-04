DBT et le Groupe IRD vont déployer des stations de recharge ultra-rapide

Les groupes IRD et DBT via sa filiale R3 ont signé un partenariat visant à installer des plateformes de recharge ultra-rapide sur les parkings du groupe immobilier. D’ici à la fin de l’année 2023, 32 nouveaux points de recharge haute puissance seront ainsi déployés dans 6 centres commerciaux de la région Hauts-de-France.

Les 6 premières plateforme de recharge, soit 32 points de charge, seront déployés d’ici la fin de l’année 2023 sur les parkings des centres commerciaux du groupe immobilier nordiste. Chaque station proposera 4 points de charge haute puissance et permettra aux utilisateurs de recharger de 20 à 80% de leur véhicule électrique en 10 minutes. Ces plateformes seront accessibles à tous, sans abonnement via les pass de recharge ou carte bancaire.

Conçues et produites en France, à moins de 100 km de leurs lieux d’installation, les bornes seront intégralement alimentées en énergie verte. Les premiers sites ouverts seront :

• ZC Petite Forêt 2 bornes 150 kW 4 points de charge

• ZA Villeneuve d’Ascq 2 bornes 150 kW 4 points de charge

• ZC Cucq 2 bornes 150 kW 4 points de charge

• ZC Valenciennes 2 bornes 150 kW 4 points de charge

• ZC Marquette-lez-Lille 2 bornes 150 kW 4 points de charge

Ces ouvertures viendront densifier le réseau R3 du spécialiste de la recharge DBT existant dans la région. Avec plus de 25 stations déjà en exploitation, R3 aujourd’hui propose l’offre de recharge ultra-rapide la plus développée pour les électromobilistes nordistes. Rappelons que la filiale R3 de DBT à pour vocation d’accèlerer la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement en s’attaquant aux challenges qui ralentissent l’adoption de véhicules électriques. Pour cela R3 met à disposition des usagers un réseau de stations de recharge ultra-rapide avec des bornes allant jusqu’à 150 kW.

Alexandre Borgoltz, directeur général de DBT déclare : « Nous sommes heureux d’accompagner le Groupe IRD dans l’équipement de ses sites avec nos stations de recharge ultra-rapide. Ce partenariat entre deux acteurs incontournables de la région permettra d’accélérer encore la mobilité électrique dans les Hauts de France et renforce R3 dans sa position de premier réseau régional de recharge ultra rapide. Les premiers sites ouvriront très prochainement pour se terminer avant la fin de l’année. Nous sommes en ligne avec nos objectifs nationaux de plus de 350 sites en 2025 et 1000 à horizon 2030. »