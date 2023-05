De la mécanique à la batterie : Stellantis démarre un programme de conversion professionnelle de certains de ses salariés

Avec l’accompagnement de son fournisseur de batteries, Automotive Celles Compagny, et l’appui d’aides financières, Stellantis lance son école de formation aux métiers de la batterie. Elle se destine à des salariés du site de fabrication de moteurs thermique, en phase de conversion professionnelle.

Pour accompagner la conversion professionnelle des salariés du site de fabrication de moteurs thermiques de Douvrin (62) vers les métiers émergents de la mobilité électrique, Stellantis, en collaboration avec Automotive Celles Compagny (ACC), l’Union des industries et métiers de la métallurgie, le soutien de l’Etat et de la région Hauts de France, a conçu le Battery Training Center de Douvrin.

L’établissement est le premier centre de formation aux nouveaux métiers de la batterie. Il s’agit d’une première en Europe et la première promotion a débuté le mardi 9 mai. Dans le cadre d’un cursus de 400 heures, les salariés volontaires vont acquérir des compétences nouvelles sur la fabrication des batteries.

« De telles formations n’existant pas encore, il a été nécessaire de concevoir à la fois le contenu et le process. Le Battery Training Center Douvrin sera un outil précieux au service du territoire et plus largement au niveau européen avec le développement des différentes gigafactories » explique le constructeur.

200 salariés formés cette première année

Les premiers salariés, notamment des conducteurs d’installations du site de Stellantis Douvrin, vont progressivement appréhender un nouvel environnement de travail en passant de l’atelier de mécanique à la salle sèche, avant d’être formés aux postes spécifiques à la fabrication des batteries en tutorat. Le Battery Training Center Douvrin, dont l’activité va progressivement monter en cadence, pourra accueillir jusqu’à 40 salariés par session. A la fin de cette année, plus de deux cents salariés de Stellantis Douvrin auront rejoint la gigafactory ACC voisine avec une formation certifiante et valorisante.

« Le démarrage du centre de formation aux métiers de la batterie à Douvrin est la concrétisation d’un accord signé il y a plusieurs mois avec les partenaires sociaux dans le contexte de co-construction qui est le nôtre chez Stellantis », confie Xavier Chéreau directeur des ressources humaines et de la transformation de Stellantis.