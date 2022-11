De nouvelles stations GNV complètent le maillage autoroutier

Certas Energy France, qui exploite la marque Esso, et Engie Solutions, fournisseur d’énergie décarbonée, mettent en service deux stations GNV. Elles faciliteront l’avitaillement des véhicules lourds et légers compatibles sur les autoroutes A9 et A89.

Plus de 250 stations ouvertes au public permettent aux conducteurs roulant au GNV de refaire le plein en France. Ce réseau s’enrichit de deux stations à l’initiative de Certas Energy France (460 sites liés à la marque Esso) et de Engie Solutions, fournisseur de solutions de recharge et d’avitaillement décarbonées (avec 60 stations GNV ouvertes mais aussi des bornes de recharge électrique et des stations de distribution d’hydrogène). Le premier site se trouve sur l’aire de la Palme sur l’A9, au nord de Perpignan. Il devrait répondre aux besoins du trafic transfrontalier avec l’Espagne. Le second est implanté le long de l’A89, sur l’aire de Manoire, à proximité de Périgueux. Un autre axe de transit important pour les poids lourds. Ces deux stations sont équipées de cuves de 60 m3 pour distribuer deux types de GNV. Deux bornes pour le GNL (gaz naturel liquéfié) et deux autres pour le GNC-L (gaz naturel comprimé à partir du GNL). Ce deux carburants permettent de répondre à tous les besoins, qu’il s’agisse des poids lourds ou des véhicules légers. Le plein de GNL s’effectue dans le même laps de temps qu’avec un véhicule diesel et l’autonomie peut atteindre 1 500 km.