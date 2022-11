Decathlon, Partenord Habitat et la Caisse d’Épargne s'engagent pour la sécurité routière

© Préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord

Les trois entreprises ont signé, le 25 octobre dernier, la charte des sept engagements pour une route plus sûre.

Décathlon, Partenord Habitat et la Caisse d’Épargne Hauts-de-France ont rejoint la communauté des entreprises françaises engagées « pour une route plus sûre ». La signature s'est déroulée en présence de Richard Smith, directeur de cabinet du préfet du Nord. Avec cette signature, les trois marques montrent leur investissement aux côtés de la délégation à la sécurité routière en s’engageant à mettre en œuvre des mesures concrètes pour leurs employés, leurs adhérents et leurs partenaires.