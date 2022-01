Décembre 2021 : la part de la LLD progresse encore

D’après les chiffres du dernier flash du Sesamlld, sur le canal de référence des entreprises, 55 842 véhicules ont été immatriculés via la location longue durée en décembre 2021, à rapporter aux 64 221 de décembre 2020. Sur fond de marché VN global sinistré, la LLD voit sa part de marché progresser, à 29,6 % des immatriculations totales, contre 29,3 % en décembre 2020.

En outre, 59,3 % des véhicules d’entreprises (hors LCD, VD et véhicules constructeurs) ont été financés en LLD en décembre 2021.

Au niveau du mix énergétique de décembre 2021, on observe une croissance marquée des véhicules hybrides, avec 11,7 % de pénétration (6 557 unités), contre 7,54 % un an auparavant (4 844 unités). Les véhicules électriques gagnent aussi en pénétration 19,16 % (10 701 unités), contre 17,65 % (11 334 unités). L’essence suit la même tendance : 28,27 % de pénétration (15 787 unités) contre 23,94 % un an auparavant (15 373 unités). Logiquement, le diesel poursuit son fléchissement, avec une part toujours dominante, mais qui passe sous les 40 % (39,7 %, soit 22 171 immatriculations, à rapporter aux 50,53 % et aux 32 450 unités de décembre 2020). Enfin, l’émergence des véhicules aux énergies alternatives (E85, hydrogène, GNV etc.) se confirme, pour représenter 1,1 % des immatriculations (626 unités), contre 0,3 % en décembre 2020 (220 unités).