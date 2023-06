Décès de Chantal Perrichon, figure emblématique de la sécurité routière

Cela faisait plusieurs mois qu’elle s’était mise en retrait de la scène médiatique pour raisons de santé. Pourtant, son visage souriant et son phrasé, aussi limpide que rapide, resteront pour longtemps dans les mémoires. Icône de la lutte pour la prévention routière, combat auquel elle a dédié trente ans de sa vie, Chantal Perrichon nous a quittée le 23 juin 2023 à 77 ans.

Psychologue et orthophoniste de formation, celle qui fustigeait encore récemment la fin des retraits de points pour les petits excès de vitesse était connue pour ses prises de positions franches et tranchées ainsi que pour avoir été aux commandes de la Ligue contre la violence routière de 2002 à 2022. C’est d’ailleurs l’association, dont elle était devenue présidente d'honneur l'an dernier, qui a annoncé sa disparition vendredi. Depuis, les témoignages d’estime à son égard affluent.

Des hommages en cascade

Pierre Lagache, actuel vice-président de la Ligue, a ainsi déploré « une grande perte », celle d’une femme de poigne, « très engagée, très sensible à la préservation de la vie » et ce « avec beaucoup d'exigences ». Il faut dire que Chantal Perrichon avait la force de ses convictions et ne reniait pas ses opinions, même sous le coup de menaces de mort que lui a notamment valu son soutien à la limitation à 80 km/h sur toutes les routes à double sens sans séparateur central.

« Sa détermination dans ses combats contre la violence routière et son exigence dans ses argumentaires nourris des connaissances scientifiques, ont été essentiels pour éveiller les consciences et faire progresser la sécurité routière. Je garde un souvenir ému de nos échanges toujours fertiles et chaleureux » a d’ailleurs salué Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes. Edouard Hubscher, à la direction générale de la gendarmerie nationale, a quant à lui affirmé avoir reçu « un choc » car « j'ai eu le privilège de travailler avec elle dans le cadre de mes fonctions et garde une profonde admiration pour cette femme exemplaire par sa force d'âme. »