Le groupe Faurie vient d’annoncer le décès de Lucien Faurie, survenu le samedi 3 décembre à l’âge de 92 ans. Fils de Cyprien Faurie, fondateur de l’entreprise, Lucien Faurie a engagé le développement du groupe Faurie dans les années 70, autant dans le monde du poids lourd que dans l’automobile. Né à Brive en 1930, il a pris la direction du groupe dans les années 60. Il a impulsé le développement de l’entreprise familiale en menant la première acquisition en 1970, avec le rachat de la concession Berliet de Périgueux. Dans le domaine de l’automobile, le dirigeant a fondé la concession Fiat de Brive, qui changera de panneau en 1980 pour adopter la marque Renault.

Une implication au sein de la profession

Lucien Faurie a été un acteur important du monde du véhicule industriel, au-delà de son groupe. Il a notamment assuré la première présidence du groupement amical des concessionnaires Renault VI en 1980, à la suite de l’unification des marques Berliet et Saviem au sein de Renault VI. Une fonction qu’occupera son fils Marc dans les années 90. En tant que président du groupement et distributeur, Lucien Faurie a également contribué à la création de la franchise Clovis Location. Fondée par le constructeur et son réseau de distribution, cette enseigne spécialisée dans la location de véhicules industriels figure aujourd’hui parmi les leaders français du secteur. Au-delà du poids lourd, le dirigeant fut également président départemental de la chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile (CSNCRA), devenue plus tard CNPA et aujourd’hui Mobilians. Cette implication globale a marqué la profession et le groupe qu’il dirigeait. Son fils Marc lui a succédé en 1995, à la tête d’une entreprise qui représente aujourd’hui 16 marques sur 62 sites répartis dans 6 régions et 18 départements. La rédaction d’Auto Infos adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Lucien Faurie, ainsi qu’aux 1 600 collaborateurs du groupe.