Décès de Serge Valet, président d’honneur de la branche carrosserie de la FNA

Grand défenseur de l’artisanat et des carrossiers, Serge Valet est décédé à l’âge de 74 ans. La FNA perd l’un de ses membres les plus actifs.

C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès, le 24 juin, de Serge Valet. En retraite, il a assuré avec engagement et détermination la présidence de la branche carrosserie de la FNA durant 17 ans, de 1996 à 2013.

Né le 28 février 1948 à Reims, Serge Valet a débuté sa carrière en 1963 puis a dirigé, de 1977 à 2007, une carrosserie située à Épernay. Il a assuré la présidence de la FNA région Champagne-Ardennes Grand-Est entre 1996 et 2013 et exercé plusieurs mandats au sein de la Chambre des métiers de la Marne et de la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services (Cnams).

Figure du métier, Serge Valet a défendu avec conviction, au sein de l’intersyndicale des carrossiers, l’adoption des chartes de bonnes pratiques signées avec les représentants des assureurs puis des experts en automobile en 2008 puis 2013. On retient aussi son combat pour faire adopter le texte de loi sur le libre choix du réparateur. L’une de ses dernières actions a été de se positionner comme médiateur à la consommation au service des adhérents de la FNA.

« Une expérience de toute une vie mise au service d’une profession et de ses valeurs : proximité avec le client, artisanat priorisant coûte que coûte la qualité, et l’indépendance d’être un professionnel fier de son métier. Il ne comptait pas ses heures lorsqu’il fallait défendre un collègue carrossier », déclare très attristée l’organisation professionnelle.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. Les obsèques ont lieu ce mercredi à 15 heures en l’Eglise Notre-Dame, à Épernay.