Décision PL anime la communauté du TRM avec #CONNECT Trucks

Décision PL a organisé, les 17 et 18 novembre derniers, ses premières rencontres des décideurs du transport routier de marchandises. De par son format de networking convivial et la qualité de son contenu, cette première édition de #CONNECT Trucks a marqué les esprits.

Décision PL a organisé les 17 et 18 novembre derniers à Deauville, à l’Hôtel Barrière du Golf, son premier évènement de networking consacré au transport routier de marchandises : #CONNECT Trucks.

La manifestation a rassemblé 120 décideurs du secteur qui ont pu échanger en toute convivialité sur les grands enjeux de la filière comme la compétitivité du TRM, sur le plan national comme international alors que les coûts de production sont en fortes hausses, la décarbonation, le recrutement, les nouvelles réglementations, l’optimisation de la gestion de flotte, la prévention des risques, etc.

Autant de thématiques qui ont donné lieu à des rencontres et des échanges au travers de trois plénières, huit ateliers et de nombreux moments d’échanges directs (pauses, dîner de gala, apéritif). Ces rencontres se sont tenues entre les partenaires de ces deux journées (Bridgestone, Continental, Daf Conseil, EcoLow, Fatec, Finkbeiner, Guernet, Hyliko, Renault Trucks, Théorème et Varta) et les nombreux transporteurs mais aussi les gestionnaires de flottes invités (BFT, France Boissons, GCA, Groupe Berto, Fnac-Darty, groupe Vingeanne, Hirsch, JCDecaux, Lidl, Izaret, PTS Dufour, Pascal Choquet, Douaud, Perrenot, Vitadis, etc). D’importants distributeurs de camions et experts du secteur (Iveco, BP2R, AUTF, CNR, Mobileye, Geoloc, Stef, Fraikin, Cerema, Avere, Spring Project … ) ont aussi apporté leur contribution aux discussions.

Les grandes organisations du secteur (FNTR, Le monde du transport réuni, Mobilians, OTRE, Tred Union et TLF) ont de même soutenu, par leur présence et leur relais auprès de leurs adhérents, cette première manifestation du genre qui a largement tenu toutes ses promesses et sera, au vu de l’enthousiasme manifesté par l’ensemble des participants, reconduite l’an prochain, début octobre.